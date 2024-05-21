İsrail, ABD baskısı sonrası AP'nin canlı yayın ekipmanlarını iade edecek - Son Dakika
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İsrail, ABD baskısı sonrası AP'nin canlı yayın ekipmanlarını iade edecek

İsrail, ABD baskısı sonrası AP\'nin canlı yayın ekipmanlarını iade edecek

ABD yönetiminin baskıları üzerine İsrail, Gazze Şeridi'nde el koyduğu Associated Press'in canlı yayın ekipmanlarını iade edeceğini bildirdi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, AP'ye ait ekipmanların iade edilmesi talimatını verdi. ABD yönetimi ise İsrail hükümetinden el koyma kararının geri alınmasını istedi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İletişim Bakanı Karhi'ye ekipmanların iade edilmesi emrini verdiği belirtildi.

21.05.2024 22:33
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ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nde el koyduğu Associated Press'in (AP) canlı yayın ekipmanlarını iade edeceği bildirildi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X sosyal medya hesabından ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el konulmasına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Karhi, AP'ye ait ekipmanların iade edilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Öte yandan İsrail basını ABD yönetiminin İsrail hükümetinden AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el konulması kararının geri alınmasını istediğini yazdı.

ABD'den gelen baskı üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İletişim Bakanı Karhi'ye AP'nin ekipmanlarının iade edilmesi emrini verdiği aktarıldı.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, bugün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Associated Press, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD baskısı sonrası AP'nin canlı yayın ekipmanlarını iade edecek - Son Dakika

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