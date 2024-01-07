İsrail Askeri, Bombalanan Üniversite Önünde Filistinli Öğrencilerle Alay Etti

İsrail'in kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 92 gündür devam eden saldırıları sırasında bombalanarak tahrip edilen El-Ezher Üniversitesi önünde bir asker, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere. Onları bombaladık. Bu çok kötü. Bu şekilde artık asla mühendis olamayacaksınız." diyerek Filistinli öğrencilerle alay etti.

İsrail askerlerinin çektiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve İsrail güçleri tarafından bombalanan El-Ezher Üniversitesinin yıkıntıları arasında Filistinlilerle alay etti.

Paylaşılan görüntülerde bombalanan El-Ezher Üniversitesini gösteren bir İsrail askeri, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere. Onları bombaladık. Bu çok kötü. Bu şekilde artık asla mühendis olamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler, tepki topladı.

İsrail askerleri Gazze'de sivillerin evlerini şarkı söyleyerek yıkmıştı

İsrail askerleri daha önce de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinli sivillere ait binaları buldozerlerle yıkarken şarkılar söyleyerek eğlenmişlerdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehirdeki binaları buldozerlerle yıkan İsrail askerleri, evlerini yıktıkları Filistinlerle alay ederek şarkılar söylemişti.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde iki asker, "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan." sözleriyle hatırlanan Eyal Golan sahne adlı İsrailli şarkıcıya hitap ederek, "Kardeşimiz Eyal Golan, tüm Han Yunus'u ve bu evi yok edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.