İsrail Askeri Savcılığı, işgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle ilk kez bir Filistinlinin idamını talep eden iddianame hazırladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail ordusundan aktardığı habere göre, savcılık Mayıs 2026'da yönetmeliğe giren Filistinlilere yönelik ayrımcı idam cezası kapsamında ilk kez iddianame hazırladı.

İsrail Askeri Savcılığı, işgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırı düzenleyerek İsrailli yedek askeri öldürdüğü belirtilen Filistinli Kadri Samara hakkında idam cezası talep etti.

The Times of Israel'in haberinde, iddianamenin henüz mahkemeye sunulmadığı belirtildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Neve Tzuf (Halamish) yasa dışı Yahudi yerleşimi yakınlarında 20 Eylül'de Netanel Shukron isimli İsrailli yedek askeri öldürdüğü iddiasıyla bir Filistinlinin iki aydır İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisi tarafından sorgulandığı belirtilen haberde, Samara'nın "bölgedeki kişilere ateş açma ve silah bulundurma" gibi ek suçlarla da itham edildiği aktarıldı.

İsrail basınına, 20 Eylül'deki olay sonrası yansıyan haberlerde, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Askeri Başsavcı Itai Ofir'e Filistinlinin idam cezasını öngören yasa kapsamında yargılanması için baskı yaptığı aktarılmıştı.

Filistinlilere yönelik idam cezası

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını da onaylamıştı.

Uluslararası ve İsrail merkezli insan hakları örgütleri, Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolunu açan yasayı, hukuka aykırı olduğunu belirterek eleştirmişti.

İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren askeri emri imzalamış, yönetmelik bu kapsamda değiştirilmişti. Buna göre, askeri mahkeme ölümlü saldırılardan yargılananların özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece yalnızca idam cezasına çarptırılmasını gerektiriyor.