İsrail askerleri Filistin Kızılayı sağlık noktasını bastı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampı'nda Filistin Kızılayına ait sağlık noktasını basarak Acil Bölüm Müdürü Nidal Avde'yi darbetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Faria Mülteci Kampı'ndaki sağlık noktasını bastığı belirtildi.

Baskın sırasında sağlık noktasındaki görevlilerin alıkonulduğu ifade edildi.

İsrail askerlerinin ayrıca sağlık noktasının Acil Bölüm Müdürü Avde'yi de darbettiği kaydedildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin sağlık noktasını bastığı görülüyor.

Görüntülerde, çok sayıda sağlık çalışanının alıkonularak ayakta bekletildiği kameraya yansıyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere bazı bölgelerinde "geniş çaplı" saldırı başlattığı bildirilmişti.

Devam eden saldırılarda şu ana kadar en az 9 Filistinli öldü, 11 Filistinli de yaralandı.