İsrail askerleri Filistinlilere müdahale etti

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İsrail askerleri, bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenlemesine tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Makamı'na girişini sağlamak için Nablus kentinin doğusundaki bölgeye baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinlilere İsrail askerleri müdahale etti. İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail askerleri, bölgeden çekilmeden önce Nablus'un doğusundaki bazı mahallelere baskın düzenleyerek Filistinlilere ait evlerde arama yaptı.

Ayrıca Batı Şeria'daki Ramallah, Cenin, Kalkilya, Tulkerim, Beytüllahim ve El Halil'in de İsrail ordusunun baskınlarına sahne olduğu aktarıldı.

İsrail askerleri Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Mülteci Kampı'nda aralarında eğitimci bir kadının da olduğu en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.