İsrail askerleri, Gazze\'deki hastaneleri hedef alıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine baskın yapan İsrail askerlerinin, yoğun bakımdaki hastaların hayatlarını ciddi tehlikeye attığını belirtti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Nasır Hastanesi yönetimini, yoğum bakım hastalarını sağlık ekibi olmadan kalmaya zorluyor ve onların hayatını ciddi tehlikeye atıyor." ifadesi kullanıldı.
Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Nasır Hastanesinin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği belirtilmiş, ambulanslar ile yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarını hedef alan, buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları yerle bir eden İsrail askerlerinin hastaneyi "kışlaya çevirmeye başladığını" duyurmuştu.
İsrail askerlerinin, hastaneden ayrılamayan yerinden edilmiş Filistinlileri ve sağlık ekiplerinin ailelerini, bombalama ve tehditlerle hastaneden ayrılmaya zorladığı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastane yönetiminden yoğun bakımdakiler, solunum hastaları ve kuvözdeki bebekler de dahil tüm hastaları tek bir binaya toplamasını istediği belirtilmişti.
Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesinin avlusuna baskın düzenleyip, hastaneye ateş açtığını söylemişti.
İsrail, dün sabah saatlerinde hastaneye sığınan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi silah zoruyla tahliye ederek Refah'a gitmeye zorlamış, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi de alıkoymuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanede 1500 yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu duyurmuştu.
Kudra, hastanede 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi ile yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri, Gazze'deki hastaneleri hedef alıyor - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliği suçundan beraat ederken, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?