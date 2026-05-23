İsrail Askerlerinden El Halil'de Baskın

İsrail askerlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskında 1 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerleri, El Halil'e bağlı Beyt Ummer kasabasına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, askerler baskın sırasında bir gence ateş açtı. Karnından ve elinden vurulan Filistinli hastaneye kaldırıldı.