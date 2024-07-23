İsrail Askerlerinin Ateşi Sonucu Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde ateş açması sonucu Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Sair beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun baskın sırasında Filistinlilerin evlerini aradığı ve vatandaşların üzerine ateş açtığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Sair beldesindeki olayda Cihad Muhammed Hüseyin adındaki Filistinli gencin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 579'a yükseldi.