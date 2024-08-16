İsrail askerlerinin baskınında bir Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Beyt Rima beldesine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Beyt Rima beldesine baskın düzenledi.
Baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktığını belirten tanıklar, taş atan gençlere İsrail güçlerinin gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdiğini aktardı.
Görgü tanıkları, olaylar sırasında bir gencin gerçek mermiyle ayağından yaralandığını kaydetti.
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