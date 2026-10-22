İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu, 1 sivil öldü, en az 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu, 1 sivil öldü, en az 13 kişi yaralandı

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor; WAFA'ya göre orta kesimde elektrikli motosikletin hedef alındığı saldırıda bir sivil öldü. Kuzeydeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne İHA ile düzenlenen saldırıda ise biri ağır olmak üzere en az 13 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği, en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırı ve ihlallerini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde elektrikli bir motosikleti hava saldırısıyla hedef aldığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kuzeydeki Gazze kentinde de İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla (İHA) Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef aldığına dikkat çekilen haberde, söz konusu saldırıda biri ağır olmak üzere en az 13 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılara devam ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, ateşkesten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 1538 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 498 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 500'e yaklaştı, yaralı sayısı da 175 bin 600'ü geçti.

Kaynak: AA
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