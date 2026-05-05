İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Vurmayı Sürdürüyor

05.05.2026 22:56
İsrail ordusu, ateşkes olmasına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarına devam ediyor.

İsrail'in, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları sabah saatlerinden bu yana güneydeki Mecdel Zun, Sıvane, Kalavay, Kefr Şuba, Konin, Frun, Ganduriyye ve Tulin beldelerini hedef aldı.

Beyyade beldesinde konuşlu İsrail'e ait Merkava tankı da Mansuri beldesine çok sayıda top mermisi attı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Mansuri beldesinde bir motosikleti hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
İran'dan BAE'ye Saldırı İddialarına Yanıt
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
