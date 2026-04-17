İsrail Ateşkesi Geçici, İşgale Devam Edecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hedeflerine henüz ulaşamadıklarını ileri sürerek ateşkesin geçici olduğunu ve İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüreceğini söyledi.

Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 10 günlük ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği tüm bölgelerde varlığını devam ettirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın içinde işgali sürdürdüğünü ve 10 günlük bir geçici ateşkesle devam eden bir savaşın ortasında olduklarını ifade eden Katz, ülkede hedeflerine henüz ulaşamadıklarını savundu.

Katz, Lübnan'ın güneyinde 10 kilometre derinliğe ulaşan ve batıda deniz kıyısından, doğuda Hermon bölgesine kadar uzanan sözde "güvenlik bölgesi"ni İsrail ordusunun ele geçirdiğini iddia etti.

Söz konusu bölgedeki tüm Lübnanlıları zorla yerinden ettiklerine işaret eden Katz, Lübnan'ın sınır köy ve beldelerinde evlerin yıkımına devam edeceklerini kaydetti.

Katz, sözde "güvenlik bölgesi" ile Litani Nehri arasına ulaşamadıklarını itiraf ederek, buraya yönelik İsrail ordusu saldırılarının sürmesi gerektiğini savundu.

Saldırılara yeniden başladıkları takdirde güneye dönen Lübnanlıların yeniden zorla yerinden edileceği tehdidinde bulunan İsrail Savunma Bakanı, "İlerletmeyi planladığımız saldırı, hedeflerine ulaşamadan durdurulmuştur." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Ateşkes gece yarısında devreye girmişti.