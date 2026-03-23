İsrail Bakanı'ndan Lübnan'a İşgal Çağrısı

23.03.2026 20:00
Bezalel Smotrich, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesini ve Litani Nehri'ni yeni sınır olarak önerdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savundu.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Smotrich'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılar sürerken güvenlik ve ekonomik duruma ilişkin değerlendirme yaptığını aktardı.

Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyinin işgal edilerek tampon bölge oluşturulması gerektiğini iddia eden Smotrich, Lübnan'ın güneyindeki köyleri yıktıklarını söyledi.

Smotrich, Lübnan'da yaralanan oğlu hakkında da bilgi vererek sağlık durumunun iyiye gittiğini ileri sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

