İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin desteğini kaybediyor

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv'in ABD'deki en büyük destekçilerini kaybetmesine neden olduğunu belirtti.
Lapid, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in, "Netanyahu'nun, 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiği" şeklindeki açıklamalarını X sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Lapid, "Schumer'in açıklamaları, Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'deki en büyük destekçilerini birer birer kaybetmesine neden olduğunu gösteriyor ve daha da kötüsü bunu kasıtlı olarak yapıyor." ifadesini kullandı.
Ana muhalefet lideri, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde savaşı kazanma ve İsrail'in güvenliğini korumaya yönelik ulusal çabalara ciddi zarar verdiğini kaydetti.
ABD'li Senatör Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savaş Kabinesine yüklenerek İsrail'de yeni seçimlerin yapılması için çağrıda bulunmuştu.
Schumer, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." şeklinde konuşmuştu.
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