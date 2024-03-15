İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin desteğini kaybediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin desteğini kaybediyor

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv'in ABD'deki en büyük destekçilerini kaybetmesine neden olduğunu belirtti. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in Netanyahu'nun süreci kötü yönettiği açıklamalarını değerlendiren Lapid, bu durumun İsrail'in ABD'deki en büyük destekçilerini kaybetmesine neden olduğunu ve bunu kasıtlı olarak yaptığını ifade etti. Lapid ayrıca Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde savaşı kazanma ve İsrail'in güvenliğini korumaya yönelik ulusal çabalara zarar verdiğini kaydetti.

15.03.2024 00:55  Güncelleme: 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv'in ABD'deki en büyük destekçilerini kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Lapid, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in, "Netanyahu'nun, 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiği" şeklindeki açıklamalarını X sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Lapid, "Schumer'in açıklamaları, Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'deki en büyük destekçilerini birer birer kaybetmesine neden olduğunu gösteriyor ve daha da kötüsü bunu kasıtlı olarak yapıyor." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet lideri, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde savaşı kazanma ve İsrail'in güvenliğini korumaya yönelik ulusal çabalara ciddi zarar verdiğini kaydetti.

ABD'li Senatör Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savaş Kabinesine yüklenerek İsrail'de yeni seçimlerin yapılması için çağrıda bulunmuştu.

Schumer, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

Chuck Schumer, Yair Lapid, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin desteğini kaybediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kontrolden Çıkan Kamyonet Elektrik Direklerine Çarptı
    01:56 Kontrolden Çıkan Kamyonet Elektrik Direklerine Çarptı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü bir kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, olayı duyan vatandaşlar yetkililere bildirdi. Elektrik direklerinin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • Maltepe'de korkutan iş yeri yangını
    01:51 Maltepe'de korkutan iş yeri yangını

    Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, Zümrütevler Mahallesi'nde saat 22.00 sularında meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

  • ABD Büyükelçisi: Türkiye gibi bölgesel güçler rol oynamadan Gazze'de çözüme ulaşmak zor
    01:49 ABD Büyükelçisi: Türkiye gibi bölgesel güçler rol oynamadan Gazze'de çözüme ulaşmak zor

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'nin Gazze'deki saldırılara karşı tutumunu değerlendirerek, Türkiye gibi bölgesel güçlerin rol oynamadan çözüme ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Flake ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonunu ve NATO'ya İsveç'in üyeliğine verdiği onayı da değerlendirdi.

  • Kocaeli'de 7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu
    01:43 Kocaeli'de 7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisine mağlup oldu
    01:35 Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisine mağlup oldu

    2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda A. Carraro Imoco Conegliano'ya 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı. İkinci maç ise 20 Mart Çarşamba günü oynanacak.

  • İBB Başkan adayı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
    01:21 İBB Başkan adayı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz.


00:42 Akaryakıta çifte zam Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı
23:39 Angola’da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü Angola'da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü
23:35 Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı
23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
00:41 Maç biter bitmez paylaştılar TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik mesajı Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
23:45 Totem yapmakta haksız değilmiş Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi Totem yapmakta haksız değilmiş! Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi
23:08 Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje
23:07 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup’ta finalde Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta finalde
22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 02:10:07. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin desteğini kaybediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement