İsrail, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 gün içinde düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 10 bini aştı.

10.08.2024 13:21
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 gün içinde düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun 2 gün içinde Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocuk ve eski mahkumların da bulunduğu en az 40 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 10 bini aştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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