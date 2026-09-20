İsrail, Batı Şeria'da 7 okulda eğitimi aksattı, 104 öğretmen okula ulaşamadı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesindeki iki kontrol noktasını kapatarak 100'den fazla öğretmenin görev yaptıkları okullara ulaşmasını engelledi ve yaklaşık 1100 öğrencinin eğitim gördüğü biri anaokulu olmak üzere 7 okuldaki eğitimi aksattı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tubas Eğitim ve Öğretim Müdürü Azmi Belavne, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Teyasir ve Ayn Şibli kontrol noktalarını kapatması nedeniyle 104 öğretmenin okullarına ulaşamadığını belirtti.

Belavne, kontrol noktalarının kapatılması nedeniyle yaklaşık 1100 öğrencinin eğitim gördüğü 6 devlet okulu ile bir anaokulundaki eğitim faaliyetlerinin aksadığını kaydetti.

Mugayyir köyüne baskın

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Ramallah'ın doğusunda bulunan Mugayyir köyüne baskın düzenleyerek ana girişini kapattı ve onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Köy girişinin kapatılmasının okullardaki eğitimi aksattığı, işçi ve çalışanların görev yerlerine ulaşmasını engellediği ifade edildi.

Mugayyir köyü, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını artırmasıyla eş zamanlı olarak sık sık İsrail baskınlarına ve saldırılarına sahne oluyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımdan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde işgal altındaki Batı Şeria'da iki okulun bahçesine baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, İsrail'in baskılarını protesto etmek için eğitim öğretime ikinci bir duyuruya kadar başlanmayacağını açıklamıştı???????.

Açıklamada, İsrail'in personele giriş izni vermemesi nedeniyle okullarda sağlık, temizlik ve güvenlik açısından hazırlıkların yeterli düzeyde olmadığı aktarılarak "Kudüs'te tüm öğretmen ve çalışanların giriş izinleri eksiksiz şekilde yenilenene kadar eğitime ara verilmesi kararı alındığı" kaydedilmişti.