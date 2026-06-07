İsrail Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında bir akademisyen ile üç kardeşin de bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskınlar düzenledi.

Ramallah'ın güneyindeki Kefr Malik köyünde 3 Filistinli evlerine düzenlenen baskında İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri, baskın düzenlediği evlerdeki eşyaları tahrip etti, Filistinlilerin cep telefonlarına el koydu.

Tarım arazisi tahrip edildi, ağaçlar söküldü

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinde ise İsrail güçleri, buldozerle girdiği tarım arazilerine zarar verdi, ağaçları söktü.

Yerel kaynaklar söz konusu baskın ve yıkımın, yaklaşık iki yıl önce kurulan kaçak yerleşimin genişletilmesi için yapıldığını aktardı.

3 kardeş gözaltına alındı

Selfit kentinin kuzeyindeki Kıra köyünde ise İsrail güçleri, Bekir ailesinin evini bastı, eşyaları ciddi şekilde tahrip etti.

İsrai güçleri, baskında Bekir ailesinden 3 kardeşi gözaltına aldı.

Üniversite bölüm başkanı gözaltına alındı

El Halil kentinde ise İsrail güçleri Filistinli bir akademisyeni gözaltına aldı.

El Halil Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı ve siyasi analist Bilal Şevbeki'nin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri, evde arama yaptı.

İsrail askerleri, akademisyen Şevbeki'yi gözaltına almadan önce darbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri ayrıca Beytullahim, Eriha ve Tulkerim'de evlerine düzenlediği baskınlarla 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.