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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere 12 bin 161 saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere 12 bin 161 saldırı gerçekleştirdi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, İsrail'in 2023 yılında Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik 12 bin 161 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şaban, saldırıların büyük bir kısmının 7 Ekim'den sonra gerçekleştiğini ve bu saldırılarda 22 Filistinlinin öldüğünü belirtti. Ayrıca, İsrail'in ruhsatsız bahanesiyle 1330 tesisin yıkılması yönünde genelge yayınladığını ve 514 yıkım gerçekleştirdiğini ifade etti. Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşimci sayısının 730 bin 330'a ulaştığını ve İsrail'in 2023 yılı içerisinde 50 bin 524 dönümden fazla araziye el koyduğunu da aktardı.

İsrail, Batı Şeria\'da Filistinlilere 12 bin 161 saldırı gerçekleştirdi
08.01.2024 - 16:22,
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İsrail'in 2023 yılında Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik 12 bin 161 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, Ramallah'ta konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

İsrailli yetkililer ile Yahudi yerleşimcilerin 2023 yılında 12 bin 161 saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Şaban, bunlardan 5 bin 308'inin 7 Ekim'den sonra yaşandığını ifade etti.

Geçen yıl Yahudi yerleşimciler eliyle 22 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 10 ölümün 7 Ekim sonrası gerçekleştirildiğini aktaran Şaban, 2023'te 1517 kişiden oluşan 25 bedevi grubun Batı Şeria'dan göç ettirildiğini belirtti.

Ruhsatsız bahanesiyle 514 yıkım gerçekleştirildi

Yine geçen yıl İsrailli yetkililer ve yerleşimcilerin Filistin topraklarında 18 bin 964'ü zeytin ağacı olmak üzere 21 bin 731 ağacı kesip yok ettiğini anlatan Şaban, İsrail güçlerinin, 2023 yılı boyunca ruhsatsız bahanesiyle Filistin'e ait 1330 tesisin yıkılması yönünde genelge yayınladığını ve 514 yıkım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudüs dahil Batı Şeria'daki yerleşimci sayısının 730 bin 330'a ulaştığını aktaran Şaban, İsrailli yetkililerin, 2023 yılı içerisinde 50 bin 524 dönümden fazla araziye de el koyduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 317 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Kudüs, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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