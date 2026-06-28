İsrail, Batı Şeria'da Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinliyi Gözaltına Aldı

28.06.2026 02:24
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İsrail ordusu, El Halil'de bir Filistinli evini kuşatarak gözaltına aldı. Bölge askeri bölge ilan edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde bir Filistinliyi evini kuşattıktan sonra gözaltına aldı.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, 35 yaşındaki Ahmed Ahlil adlı bir Filistinlinin bulunduğu evi yaklaşık iki saat kuşattı ve bölgeyi bu süre boyunca "kapalı askeri bölge" ilan etti.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin evin çevresinde yoğun şekilde gerçek mermi kullandığını, hoparlörlerden yaptıkları çağrılarla Ahlil'den teslim olmasını istediğini aktardı.

Yaklaşık iki saat süren kuşatmanın ardından Ahlil'in İsrail askerlerine teslim olduğu ve bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Ahlil'in daha önce İsrail hapishanelerinde 11 yıl tutuklu kaldığını, İsrail güçlerinin son birkaç aydır kendisini aradığını ve evini kuşattıktan saatler sonra gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün baskınlar düzenleyerek Filistinlilerin evlerine operasyonlar gerçekleştiriyor ve özellikle daha önce esir olan Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürüyor.

Batı Şeria'da ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun Filistinlilere ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor.

Filistinli yetkililere göre bu saldırılar; kundaklama, arazi tahribi ve çiftçilerin özellikle yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yakın bölgelerdeki arazilerine erişiminin engellenmesini de kapsıyor.

Filistinli resmi makamların verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırıları ve operasyonlarında 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.

Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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