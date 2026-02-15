İsrail, Batı Şeria'da Gerginlik Artırıyor - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da Gerginlik Artırıyor

15.02.2026 14:25
İsrail ordusu, ramazan öncesi Batı Şeria'da Filistinlileri alıkoymaya ve güvenlik önlemlerini artırmaya başladı.

İsrail ordusu, ramazan öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'da "gerginliğin yükselmesine neden olma ihtimali" bahanesiyle Filistinlileri toplu şekilde alıkoymaya başladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ramazan öncesinde Filistinliler üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlanan İsrail ordusu, alarm seviyesini yükseltti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, ramazan öncesinde sözde "güvenlik önlemlerini" sıkılaştırarak bölgede "gerginliğin yükselmesine neden olma ihtimali" taşıyan kilit isimleri belirleyen İsrail ordusu, söz konusu Filistinlilere yönelik kapsamlı alıkoyma faaliyetlerine başladı.

Batı Şeria'daki yollarda ve Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşimlerde güvenliği artıracak olan İsrail ordusu, Yahudi yerleşimcilerin askerler tarafından korunması için ramazanda nereye gittiklerini bildirmelerini amaçlayan bir prosedür oluşturdu.

Ramazanda Batı Şeria'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelerek Mescid-i Aksa'da ibadet edecek Filistinlilerin kendileri için belirlenen zaman ve yerden geri dönmesi için de çalışmalar yapılırken Tel Aviv yönetiminin izin verdiği Filistinlilerin geçişi, güneyde Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 numaralı kontrol noktası ve kuzeydeki Kalendiya kontrol noktasından sağlanacak.

Ayrıca İsrail ordusu, Batı Şeria ile Kudüs'ü birbirinden ayıran Ayrım Duvarı'nın olmadığı bölgelerden Filistinlilerin Kudüs'e geçişini önlemek için de tedbirler alacak.

Cenin Mülteci Kampı'nda tatbikat

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda, Lübnan sınırında Hizbullah mensuplarının bulunduğu bir köye saldırıyı simüle eden 24 saatlik bir tatbikat düzenledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nahal Taburu Komutanı, tatbikatın birkaç aşamadan oluştuğunu ve gece ateş açarak sızma girişimi ile özel kuvvetler ve kurtarma ekiplerinin koordine faaliyetini içerdiğini, İsrail ordusunun bölgede "Eitan" isimli zırhlı personel taşıyıcıları kullandığını söyledi.

İsrailli Komutan, tatbikatın Lübnan sınırında uzun süreli bir savaş yürütme senaryosuna karşı yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

