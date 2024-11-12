İsrail, Beyrut'a 12 Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Beyrut'a 12 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine 12 hava saldırısı gerçekleştirerek birçok bina yıktı.

12.11.2024 14:50
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 12 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 12 hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıların ardından hedef alınan çok sayıda bina yerle bir olurken başkent Beyrut'un güneyini dumanlar ve toz bulutu kapladı.

En şiddetli saldırının Amerikan mahallesini hedef aldığı bildirildi.

Başta Dahiye'nin Hureyk bölgesini olmak üzere Beyrut'un güneyindeki çok sayıda noktayı hedef alan saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı tehditlerinin hemen ardından geldi.

Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarla, çoğunluğu Hureyk'te olmak üzere Beyrut'un Dahiye bölgesinde bulunan 11 noktayı işaret ederek, "İsrail ordusunun yakın vadede agresif bir şekilde hareket edeceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınındasınız." uyarısında bulunmuştu.

NNA, İsrail ordusunun hedef aldığı Zeyn Sağlık Kompleksi'nin ise Adraee'nin paylaştığı saldırı uyarılarında bulunmadığını, saldırıların ardından kompleksin etrafındaki birçok binanın ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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