İsrail, Celile'de Filistinli Evini Yıktı

İsrail güçleri, ülkenin kuzeyinde yer alan Celile bölgesinde bir Filistinlinin evini "ruhsatsız" inşa edildiği bahanesiyle yoğun güvenlik önlemleri altında yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri "1948'de işgal edilen topraklarda yer alan" Celile'nin İblin bölgesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Yıkım ekipleri, polis korumasında beldedeki Ebu Şihab Mahallesi yakınlarında bulunan ve Nasır Ali Musa'nın ailesine ait olan evi ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıktı.

İsrail polisinin yıkım sırasında ev sahibinin çocuklarını gözaltına aldığı, yıkımın bölge halkında büyük bir tepki ve öfkeye yol açtığı aktarıldı.

Belde sakinleri, ev sahiplerinin gerekli ruhsatları almak için aralıksız çaba sarf ettiğini ancak İsrail makamlarının çıkardığı zorluklar nedeniyle ruhsat alınmasının engellendiğini kaydetti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün yanı sıra kendi topraklarında yaşayan Filistinlilere ait evler için de ruhsat alımını zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor, bunun Filistinlilere karşı yürütülen "sistematik bir politika" olduğu belirtiliyor.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.