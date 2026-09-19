İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistinliyi öldüren Azaria'nın sabıka kaydını sildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya 2016'da düzenlediği bir baskın sırasında yaralanan Abdulfettah eş-Şerif isimli Filistinliyi yerde yatarken başından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria'yı affederek sabıka kaydının silinmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Herzog, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Azaria'nın affedilmesi ve sabıka kaydının silinmesi için yaptığı resmi talebi onayladığını duyurdu.

Herzog, açıklamasında Azaria'nın Filistinli eş-Şerif'i yerde yaralı halde yatarken başından vurarak öldürmesinin üstünden "uzun zaman geçtiğini" savunarak kararını İsrail askerinin "cezasını tamamlamış olması ve hayatında yeni bir sayfa açmasını sağlamak" için aldığını ifade etti.

Savunma Bakanı Katz ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Herzog'u kararından ötürü tebrik etti.

Katz, Filistinli eş-Şerif'i öldüren Azaria'nın affedilmesinin İsrail askerleri ve ailelerine "onları terk etmedikleri ve geride bırakmadıkları" yönünde önemli bir mesaj ilettiğini savundu.

Savunma Bakanı Katz, Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i 2016 yılında başından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria'nın affedilmesi ve sabıka kaydının silinmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmen başvurmuştu.

Abdulfettah eş-Şerif'in öldürülmesi

İsrail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nın yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Tepki toplayan görüntülerin ardından Azaria, İsrail Askeri Mahkemesince yargılanmış ve yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini, Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" iddia etmişti.

Askeri mahkeme Azaria'yı "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bularak 18 ay hapse mahkum etmiş, Ağustos 2017'de hapse giren Azaria'nın cezası eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot tarafından 14 aya düşürülmüştü.

Azaria, sadece 9 ay hapis yattıktan sonra 2018 yılının mayıs ayında serbest bırakılmıştı.