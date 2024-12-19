İsrail'de 4 kişi Lübnan sınırında yakalandı

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İsrail polisi, daha önce Lübnan'a yasadışı yollarla geçen 4 İsraillinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, sınırı geçtikten sonra Lübnan'da bulunan İsrail askerlerince yakalanan 4 kişinin polise teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin polise teslim ettiği, gözaltına alınan İsraillilerin sınırı yasadışı yollardan geçtikleri gerekçesiyle dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre ise yasadışı yollarla sınırı geçen İsrailliler, Lübnan'ın İsrail sınırındaki El-Manara yerleşimi yakınlarında bulunan Babilli Yahudi haham Rav Ashi'nin mezarına ulaşmaya çalışıyordu.

İsrail ordusu, 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Lübnan'ın güneyine şiddetli saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusunun 2 ay boyunca süren saldırılarının ardından tarafların imzaladığı ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.