İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, esir değişimi anlaşmasını destekliyor - Son Dakika
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, esir değişimi anlaşmasını destekliyor

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durmasına yol açsa bile esir değişimi anlaşmasını desteklediğini açıkladı. Lapid, Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalmayacağından emin olunması gerektiğini belirtirken, askeri baskının tek başına İsrailli esirleri geri getirmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in insani yardımların bir veya iki ay durdurulması önerisiyle Netanyahu hükümetinde çatlakların derinleştiği görülüyor.

04.06.2024 16:03
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durmasına yol açsa bile esir değişimi anlaşmasını desteklediğini açıkladı.

İsrail yerel radyosu 103 FM'ye konuşan Lapid, "Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalmayacağından emin olmalıyız ama önce bir esir anlaşması yapalım." dedi.

"Gazze'ye saldırıları sonlandırsa bile esir takası anlaşmasını destekliyorum." ifadesini kullanan Lapid, yalnızca askeri baskının İsrailli esirleri Gazze'den geri getireceğini iddia eden sağcı unsurların görüşlerini paylaşmadığını belirtti.

Lapid, "Yalan söylüyorlar çünkü müzakereleri yürütme biçimleri bu değil. Gazze'de askeri yönetim istiyorlar, yerleşimcilerin Gazze'ye dönmesini istiyorlar ve onları kaçıranları umursamıyorlar." sözleriyle İsrailli sağcı siyasetçiler eleştirdi.

Netanyahu hükümetinde çatlak derinleşiyor

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında konumunu güçlendirmek için bölgeye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması gerektiğini öne sürmüştü.

Ben-Gvir, Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, "Gazı kesmek, 'artık insani yardım yok' demek gibi henüz yapmadığımız şeyler var, bunları yapmadık. Bir iki ay yapalım, onları o zaman görelim." şeklinde konuşmuştu.

Aşırı sağcı Ben-Gvir son dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de esir takası ve ateşkes konusunda ciddi gerilimler yaşıyor.

Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada da, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" sözleriyle Netanyahu'ya tepki göstermişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, esir değişimi anlaşmasını destekliyor - Son Dakika

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