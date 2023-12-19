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İsrail'de Ben Gurion Havalimanı Personeli Ücretsiz İzne Çıkarıldı - Son Dakika
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İsrail'de Ben Gurion Havalimanı Personeli Ücretsiz İzne Çıkarıldı

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda, Gazze'ye yapılan saldırıların ekonomik sıkıntıları nedeniyle 600 personel ücretsiz izne çıkarıldı. Ayrıca, 1000 kişinin işinde yüzde 25 azaltmaya gidilerek kısmi süreli çalışmaya geçmelerine karar verildi.

İsrail\'de Ben Gurion Havalimanı Personeli Ücretsiz İzne Çıkarıldı
19.12.2023 - 12:01,
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İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda 600 personelin Gazze'ye saldırıların getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı, Gazze'ye saldırılarla büyük bir ekonomik darbe aldı.

Bu kapsamda İsrail Havalimanları İdaresi'nin, havalimanı çalışanlarıyla görüşmeler yaparak çeşitli kararları ilettiği aktarıldı.

Buna göre 600 personelin ücretsiz izne çıkarıldığı, 1000 kişinin işinde de yüzde 25 azaltmaya gidilerek kısmi süreli çalışmaya geçmelerine karar verildiği kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana uluslararası çok sayıda hava yolu şirketi, İsrail havalimanından çift yönlü uçuşları durdurmuş ya da azaltmıştı.

Kaynak: AA
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Tel Aviv, İsrail, Gazze, Ulaşım, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de Ben Gurion Havalimanı Personeli Ücretsiz İzne Çıkarıldı - Son Dakika
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