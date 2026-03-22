İsrail'de Füze Saldırısı: 84 Yaralı - Son Dakika
İsrail'de Füze Saldırısı: 84 Yaralı

22.03.2026 03:05
İran'ın füzeleri Arad kentine isabet etti, 84 kişi yaralandı. Durumu ağır 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 10'u ağır 84 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde Arad kentine bir füzenin doğrudan isabet ettiğini açıkladı.

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 84 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta ve 55'inin hafif olduğu, 4 kişinin de panik nedeniyle tedaviye alındığı kaydedildi.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Arad ve Dimona kentlerine İran füzeleri doğrudan isabet etmiş, Dimona'da da onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Füze Saldırısı: 84 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'de Füze Saldırısı: 84 Yaralı - Son Dakika
