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İsrail'de Gizli Belgeler Davası

14.07.2025 16:30
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Netanyahu'nun danışmanı Urich, gizli belgelerin sızdırılması nedeniyle yargılanıyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Jonathan Urich'in "gizli belgelerin sızdırılması" davasında yargılanacağını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun yakın kurmaylarından Urich, orduya ait gizli belgeleri izinsiz basına sızdırdığı suçlamasıyla "ulusal güvenliğine zarar vermekten" yargılanacak.

Savcılık, Urich'i, Netanyahu'nun sözcülerinden Eliezer Feldstein ile birlikte İsrail ordusunun askeri istihbarat sisteminden gizli belgeleri sızdırmakla suçluyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bu, gizli istihbarat araçlarıyla elde edilen, mümkün olan en üst düzeyde gizli bilgiydi ve Urich, bunu ifşa ederek devlet güvenliğini ve İsraillilerin can güvenliğini tehlikeye atmış olabilir" ifadelerine yer verildi.

Aşırı sağcı hükümet ile Başsavcılık arasında ipler kopma noktasında

Başsavcı Miara'nın Urich hakkındaki yargılama kararı, Netanyahu hükümeti ile Başsavcılık makamı arasında giderek tırmanan krizin zirveye ulaştığı bir döneme denk geldi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin dün verdiği kararla başsavcının hükümet tarafından görevden alınmasına ilişkin yapılacak duruşmanın önünü açması da krizi zirveye taşıdı.

Başsavcı Miara, hükümetin kendisini görevden almasına ilişkin bakanlardan oluşan bir komite karşısında savunma yapmaya çağırıldı. Miara, bu oturuma katılmayacağını açıkladı. Miara'nın görevden alınmasına itiraz eden İsrail muhalefeti, hükümeti "meydan mahkemesi" kurmakla suçladı.

Hükümet kanadından Başsavcı'ya: "Yaptığı her şey için hesap verecek"

Urich'in yargılanma kararı ile Miara'nın görevden alınmasına ilişkin duruşma arasında görünür bağ olmamakla beraber hükümet kanadından Miara'ya sert tepkiler geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, yakın çalışma arkadaşı hakkında Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın dava açmasını sert bir dille eleştirerek, zamanlamasının manidar olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, X paylaşımında, uzun süredir görevden almak için uğraştığı Miara'nın "özellikle bu dönemde Jonatan Urich'i yargılama niyetini utanç verici bir şekilde açıklaması, ciddi endişelere yol açan acınası bir karar" diye niteledi.

Netanyahu, sürecin ayrıntılarına dair detaylı bilgiye sahip olduğunu iddia ederek Urich'in devlet güvenliğine zarar veren bir şey yapmadığını savundu.

Hükümet kanadından Miara'ya sert tepki gösteren isimlerden biri de İletişim Bakanı Shlomo Karhi oldu.

Karhi, "Başsavcı öfke nöbeti geçiriyor, her yöne ateş ediyor, ama yaptığı her şey için hesap verecek. Bavulunuzu hazırlamaya başlayın, ardından kabadayı ve ayrımcı davranışlarınız hakkında bir soruşturma başlatılacak." ifadelerini kullandı.

"Gizli belgelerin sızdırılması" davası

Kasım 2024'te "gizli belgelerin sızdırılması" hakkındaki soruşturma kapsamında, Netanyahu'nun danışmanlarından Yonatan Urich'in ismi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılmış, İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun sözcülerinden Eliezer Feldstein'in bulunduğu 3 kişinin tutuklanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında, Netanyahu'ya yakın isimler tarafından yabancı basına sızdırılan sözde belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlanmıştı.

Değiştirilerek basına sızdırılan belgeler, Hamas ile ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yoğunlaştığı dönemde başta Netanyahu olmak üzere hükümet tarafından kamuoyunu yanıltmak için kullanıldığı belirtilmişti.

Bu soruşturma, 7 Ekim 2023 saldırılarının sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmak istediği iddiasıyla eleştirilen Netanyahu ile Şabak Direktörü Ronen Bar arasındaki görüş ayrılıklarını artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Gizli Belgeler Davası - Son Dakika

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