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İsrail'de Göstericiler Esir Takası ve Hükümetin İstifasını Talep Etti - Son Dakika
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İsrail'de Göstericiler Esir Takası ve Hükümetin İstifasını Talep Etti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine destek olmak için Batı Kudüs'te düzenlenen kitlesel gösterilerde yüzlerce kişi esir takası ve hükümetin istifası taleplerini yineledi. Netanyahu karşıtı gruplar, Başbakan Netanyahu'ya hitaben 'Sen baştasın, sen suçlusun', '(Esir takası) Anlaşma şimdi', 'Seçimler hemen' sloganları atarak hükümetin istifasını talep etti. Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının destekçileri ile Netanyahu hükümetinin istifasını isteyen yüzlerce kişi bir araya geldi.

01.04.2024 22:29  Güncelleme: 22:32
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine destek olmak için Batı Kudüs'te düzenlenen kitlesel gösterilerde yüzlerce kişi esir takası ve hükümetin istifası taleplerini yineledi.

İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için Hamas ile anlaşma imzalanması talebiyle İsrail Meclisi önünde yapılan gösteriler ikinci gününde devam etti.

Tel Aviv'deki protestoların ardından gösterilerin yeni odak noktalarından biri de İsrail Meclisi'nin bulunduğu Batı Kudüs oldu. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının destekçileri ile Netanyahu hükümetinin istifasını isteyen yüzlerce kişi bir araya geldi.

Netanyahu karşıtı gruplar, Başbakan Netanyahu'ya hitaben "Sen baştasın, sen suçlusun", "(Esir takası) Anlaşma şimdi", "Seçimler hemen" sloganları atarak hükümetin istifasını talep etti.

Gazze'deki İsrailli esirlerden Chaim Peri'nin torunu Mai Albini Peri, protestolarda yaptığı konuşmada, Netanyahu hükümetinin esirlerin geri getirilmesi konusunda yeterince çaba harcamadığını ve esir takası anlaşma taleplerine yanaşmadığını söyleyerek, "Artık bir anlaşma erken seçimdir." dedi.

Batı Kudüs'te dün akşam da yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda göstericiler otoyolda trafiği kesmiş, ateş yakmış, polisle karşı karşıya gelmişti.

Gösterilerin ardından bazı gruplar İsrail Meclisi önünde yüzlerce çadır kurarak burada kalmaya başlamıştı.

Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden protesto organizatörü gruplar, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde dört gün boyunca çadırlarda kalacaklarını ve gösterilerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Protesto grupları, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 6 aydır devam ederken, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine dönemediği durumda, Meclis'in ara tatile girmesini eleştirmişti.

Netanyahu "erken seçim" taleplerini reddetmişti

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, erken seçim taleplerinin İsrail'i 8 ay boyunca "felce uğratacağını" ve "bu durumdan en fazla Hamas'ın memnuniyet duyacağını" savunmuştu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv'de toplandıkları meydandaki gösterilerini sonlandırarak bundan sonra ülke genelinde sokaklara ineceklerini duyurmuştu. İsrail'de Netanyahu'yu 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği sürpriz saldırıdan sorumlu tutan hükümet karşıtı gruplar da gösterilere katılma çağrısı yapmıştı.

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası için dolaylı müzakerelerin yeni turu dün Kahire'de başlamıştı.

Son turu Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Netanyahu üzerinde baskı artıyor

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Kudüs, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Göstericiler Esir Takası ve Hükümetin İstifasını Talep Etti - Son Dakika

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