İsrail'de Haredi Asker Kaçağı Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika
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İsrail'de Haredi Asker Kaçağı Yasa Tasarısına Tepki

13.07.2026 17:55
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Genelkurmay Başkanı Zamir, Haredi askerlerin gözaltına alınmasını engelleyen yasa tasarısına karşı çıktı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, asker kaçağı Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin gözaltına alınmasını engelleyen yasa tasarısına tepki gösterdi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Genelkurmay Başkanı Zamir'in tartışmalı yasa tasarısına karşı Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'a mektup gönderdiği aktarıldı.

Asker kaçağı Haredi öğrencilerin gözaltına alınmasını engelleyecek tasarıya ilişkin Zamir, "İsrail ordusunun operasyonel kapasitesini doğrudan etkileyeceği" gerekçesiyle karşı çıktı.

Zamir, "Bu tasarı, yakın vadede orduya yeni asker kazandırmak şöyle dursun, tam tersine askerlik görevine çağrıldığı halde gitmeyenleri ödüllendirecek bir nitelik taşıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi Savunma ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Boaz Bismuth, 28 Haziran'da İsrail'de zorunlu askerliğe karşı çıkan Haredi öğrencilerin gözaltına alınmasını veya haklarında yasal işlem yapılmasını 90 gün süreyle erteleyecek geçici bir düzenlemenin hazırlandığını duyurmuştu.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Haredi öğrencilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlamak amacıyla, Tevrat eğitimini "en üstün ulusal değer" ilan eden tartışmalı temel kanun değişikliği yasa tasarısı hazırlamıştı.

Zorunlu askerlik yasası krizi

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Haredi Asker Kaçağı Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika

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