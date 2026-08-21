İsrail'de Havalimanında Grev Chaosu

İsrail'de, çalışanların iş bırakması nedeniyle uçuşların durdurulduğu ve bir süre sonra tekrar başlatıldığı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda aksaklıkların devam ettiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Ben Gurion Havalimanı'nda birçok uçuş, personel olmaması nedeniyle bagajsız gerçekleştiriliyor.

Haberde, grev nedeniyle havalimanındaki kaosun halen??? sürdüğü, binlerce yolcunun kuyruklar, rötarlar ve belirsizliklerle karşı karşıya kaldığı, grevin bir günde İsrail ekonomisine maliyetinin 25-30 milyon şekel (yaklaşık 8-10 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Öte yandan, İsrail'in dünyaya açılan tek kapısı Ben Gurion Havalimanı'nda yaşanan krize rağmen Fas'ta tatilde olan Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve bakanlığındaki üst düzey yetkililer kamuoyunda eleştirilerin hedefi haline geldi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, "Başbakan, havaalanındaki sorumsuz ve yasa dışı grevin ülkenin vatandaşlarına zarar vermesi ve ekonomik hasara yol açması üzerine, Havaalanları İdaresi Çalışanları Komitesi Başkanı Pinchas Idan'ı Likud üyeliğinden ihraç etme talimatı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Ben Gurion'da uçuşlar durdurulmuştu

Son iki haftadır uçuşlarda ve bagaj teslimlerinde aksaklıkların yaşandığı İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle tüm check-in kontuarları kapatılmış ve uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Söz konusu havalimanı, perşembe günü saat 14.00 itibarıyla uçakların inişine kapatılmış, kısa bir süre sonra uçuşlar kademeli olarak tekrar başlatılmıştı.

Netanyahu, "Havalimanı normal şekilde açık ve çalışmaya devam edecek. Yoluna çıkacak olan, evine uçup gidecek." diyerek iş bırakan personeli tehdit etmişti.