İsrail'de İdam Tasarısına 1200 İmza

İsrail'de aralarında Nobel ödüllü bilim insanları, eski yüksek yargıçlar ve güvenlik birimlerinin eski yöneticilerinin de bulunduğu 1200 kişi, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısına karşı olduklarını duyurdu.

İsrail merkezli "Walla" internet sitesinin haberine göre, aralarında Nobel ödüllü isimlerin, orduda görev yapmış eski subaylar ile istihbarat teşkilatları Mossad ve Şabak'ın eski yetkililerinin de bulunduğu 1200 kişi, yayımladıkları ortak bildiriyle idamı içeren yasa tasarısına tepki gösterdi.

Yasa tasarısına karşı çıkan isimler yaptıkları ortak açıklamada, "İdam cezasının yeniden yürürlüğe konulması, İsrail üzerinde ahlaki bir leke oluşturur ve Yahudi devleti kimliğiyle bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bildiriye imza atanlar arasında Nobel ödüllü Ada Yonath, Aaron Ciechanover, Avram Hershko ve Dan Shechtman'ın yanı sıra eski Yüksek Mahkeme yargıçları Meni Mazuz, Yoram Danziger, Anat Baron ve George Karra gibi üst düzey isimler yer aldı.

Ayrıca çok sayıda eski yargıç, kıdemli savcı, üniversite rektörü ve akademisyen de tasarıya karşı çıkanlar arasında bulunuyor.

İsrail Meclisi (Knesset), Kasım 2025'te Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını ilk okumada onaylamıştı.

Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için Meclisteki ikinci ve üçüncü oturumlarda da kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu tasarı, 7 Ekim olaylarına katılmakla suçlanan Filistinlilere idam cezası verilmesini öngörüyor. Tasarı ayrıca, askeri mahkemelerin yargılama sürecinde "standart usul ve kuralların" dışına çıkmasına da olanak tanıyor.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde sert eleştirilere neden olan tasarıya karşı çıkan hukukçular, Tel Aviv yönetiminin bu adımla uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguluyor.

Yerel kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 binden fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.