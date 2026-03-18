İsrail'de İran Füzeleri Alarmı

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in bazı kentlerinde sirenler devreye girdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İsrail'in Aşdod (Askalan), Herzliya gibi Tel Aviv'in güneyindeki kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te İran füzeleri nedeniyle sirenler çaldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürerek yaralanma bilgisinin bulunmadığını aktardı.
