İsrail'de muhalefet liderleri 27 Ekim seçimleri öncesi hükümet değişikliği için birleşti - Son Dakika
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İsrail'de muhalefet liderleri 27 Ekim seçimleri öncesi hükümet değişikliği için birleşti

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İsrail'de muhalefet liderleri, 27 Ekim seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı hükümet değişikliği için belge imzaladı. Belgeye göre partiler seçimlere kadar birbirini eleştirmeyecek ve seçim sonrası ortak hükümet kurmak için çalışacak.

İsrail'de yaklaşan 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı.

Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu.

Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımında parti liderlerinin hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görseline yer veren Lapid, "Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet değişikliğinin ortak üst amacımız olduğunu kabul ederek, onun gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme görevimiz var." ifadelerini kullandı.

Belgeye göre, seçimlere kadar partiler birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek, partilerin her biri ayrı ayrı oylarını artırarak İsrail Meclisi'nde blok olarak "İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak koruyacak" bir hükümet kurmalarına yeter bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacak ve seçimlerden hemen ortak bir hükümet kurmak için çalışmalara başlanacak.

Oyları artırmak, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ana hatlarını belirlemek ve karalama kampanyaları ile mücadele etmek için 3 çalışma grubu kurulması kararı da belgede yer aldı.

Böylece, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, bir blok olarak görülen muhalif partileri, resmi olarak da bir araya gelmiş oldu.

İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor.

İsrail seçim sistemine göre, ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor ve kamuoyu yoklamaları iki bloğun da koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor.

Önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı, haklarındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesinin vereceği Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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