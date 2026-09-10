İsrail'de nüfus 10,3 milyona ulaştı, ülkeden ayrılanlar gelenleri geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de nüfus 10,3 milyona ulaştı, ülkeden ayrılanlar gelenleri geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de nüfus son bir yılda yaklaşık 124 bin kişi artarak 10,3 milyona ulaşırken, uluslararası göç dengesinde yaklaşık 8 bin kişilik net kayıp yaşandı. Tel Aviv Üniversitesinin araştırmasına göre son üç yılda toplam 268 bin 930 İsrailli ülkeyi terk etti.

Nüfusu son bir yılda yaklaşık 124 bin kişi artarak 10,3 milyona ulaşan İsrail'de, ülkeden ayrılanların sayısı ülkeye göç edenleri geride bıraktı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun (CBS) İbrani takvimine göre yılbaşı Roş Haşana Bayramı öncesi yayımladığı yıllık veriler, ülkenin nüfus artış oranının yüzde 1,2 olduğunu ve uluslararası göç dengesinde yaklaşık 8 bin kişilik net kayıp yaşandığını ortaya koydu.

CBS'nin paylaştığı verilere göre, İsrail nüfusu geçen yıl yaklaşık 124 bin kişilik bir artış kaydederek tahmini 10,3 milyona ulaştı.

Ülke sakinlerinin yaklaşık 7,82 milyonunu Yahudiler ve diğer gruplar (nüfusun yüzde 78,3'ü), yaklaşık 2,17 milyonunu ise "1948 Arapları" diye isimlendirilen İsrail vatandaşı Filistinlilerin de yer aldığı Araplar (yüzde 21,7) oluşturuyor. Ülkede ayrıca 304 bin yabancı uyruklu ikamet ediyor.

Veriler, geçen sene yaklaşık 182 bin bebeğin dünyaya geldiğini, yaklaşık 50 bin kişinin ise hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

İsrail'e bu dönemde 24 bin yeni göçmen, 4 bin aile birleşimi ve ülkesine dönen 21 bin vatandaşla birlikte toplam 49 bin kişi yerleşti. Yaklaşık 57 bin İsraillinin kalıcı olarak yurt dışına göç etmesiyle ülkeden ayrılanların sayısı ülkeye gelenleri aştı.

İsrail'den ayrılanların sayısı 2023'ten bu yana belirgin şekilde arttı

İsrail'den göç dalgası 2023'ten bu yana belirgin biçimde hız kazandı.

Tel Aviv Üniversitesinin CBS verilerine dayanarak hazırladığı araştırmaya göre; 2023'te 86 bin 509, 2024'te 91 bin 499 ve 2025'te 90 bin 922 olmak üzere son üç yılda toplam 268 bin 930 İsrailli ülkeyi terk etti.

Bu sayı, on yıl önceki benzer dönem olan 2013-2015 yıllarında kaydedilen 83 bin 219 kişilik göç sayısıyla karşılaştırıldığında, ülkeden ayrılanların sayısının üç katından fazla artış gösterdiği görüldü.

Yıllık verilere göre 183 bin 678 canlı doğumun kaydedildiği İsrail'de, doğurganlık hızı kadın başına ortalama 2,88 çocuk oldu.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de nüfus 10,3 milyona ulaştı, ülkeden ayrılanlar gelenleri geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı
Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu
Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco’ya bir darbe de federasyondan Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan

16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
16:29
Anlaşma duyuruldu Arda Güler imzayı atıyor
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor
16:02
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:57
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 17:06:25. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de nüfus 10,3 milyona ulaştı, ülkeden ayrılanlar gelenleri geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement