İsrail'den Beyrut'a Hedefli Operasyon

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İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacaklarını, Beyrut Havalimanı'nı izlediklerini ve "düşman unsurların buraya inmesine izin vermeyeceklerini" açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Beyrut'taki sivil havalimanı üzerinden silah nakline izin vermeyeceklerini bildirdi.

Hagari, Beyrut'un güneyine düzenledikleri saldırının sonuçlarını izlediklerini, saldırının hassas bir operasyon olduğunu ifade etti.

ABD ile sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Hagari, güneydeki halkı uyardıklarını çünkü bu bölgeleri bombalayacaklarını söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Beyrut Havalimanı'nda devriye uçaklarının dolaştığını, "düşman unsurların inişine izin vermeyeceklerini" kaydetti.

Hagari, Beyrut'ta "Hizbullah mühimmatları" saklandığını iddia ettiği üç binayı hedef alacaklarını açıkladı.

İsrail ordusu saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ismini zikretmekten kaçındı ancak "liderlik kadrosunu hedef aldıklarını" belirtti.