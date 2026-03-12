İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları sürüyor.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine art arda iki saldırı düzenledi.
Saldırıların ardından patlama ve uçak sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, Hizbullah alt yapısını hedef aldığını öne sürerek, Lübnan'a saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı
Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.
