İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırısı

(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik "geniş çaplı" bir hava saldırısı dalgasını tamamladığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısının tamamlandığı belirtildi. Saldırıların Hizbullah tarafından kullanıldığı iddia edilen 10 yüksek katlı binayı ve Hizbullah'a ait birkaç komuta merkezini hedef aldığı ifade edildi.

Dahiye, Beyrut'un güneyinde yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.