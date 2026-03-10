TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki birçok bölge için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye bölgesinde bulunan Hureyk, Gubeyri, Leylek, Hades, Burc el-Baracine, El-Gadr ve Eş-Şiyeh mahallelerine saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.
Sözcü Adraee, İsrail ordusunun kısa süre içinde söz konusu mahallelere karşı harekete geçeceği tehdidinde bulundu.
Adraee, Hizbullah tesislerinin yakınındaki herkesin hayati riski bulunduğunu belirterek bölge sakinlerinin evlerini terk etmesi gerektiğini kaydetti.
İsrail ordusu, sık sık saldırılar düzenlediği Beyrut'un Dahiye bölgesi için topluca sürgün emri yayımlamış ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Dahiye'ye Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.