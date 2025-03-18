İsrail'den Gazze'ye Saldırılar Yeniden Başladı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Saldırılar Yeniden Başladı

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İsrail, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde Gazze'ye şiddetli saldırılara başladı.

18.03.2025 08:16
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Ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla yeniden sivilleri hedef almaya başlayan İsrail, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde "cehennemin kapılarının açılacağını" savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.

Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.

Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

190'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.

İsrail\'den Gazze\'ye Saldırılar Yeniden Başladı
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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