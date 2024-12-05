İsrail'den Hamas'a Güncellenmiş Teklif - Son Dakika
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İsrail'den Hamas'a Güncellenmiş Teklif

İsrail, Mısır aracılığıyla Hamas'a ateşkes ve esir takası teklifi ilettiği öne sürüldü.

05.12.2024 16:51
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İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin güncellenmiş teklifini Mısır aracılığıyla Hamas'a ilettiği öne sürüldü.

Axios'un ismi açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Hamas'a güncellenmiş bir ateşkes ve esir takası anlaşması teklifini ilettiği iddia edildi.

İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in güncellenen anlaşma çerçevesinin ağustos ayında müzakere edilen ancak hayata geçirilemeyen tekliften önemli ölçüde farklı olmadığının altını çizdi.

Tel Aviv yönetiminin güncellenmiş teklifinde yer alan 60 güne kadar sürecek geçici ateşkesi müzakere etmeye istekli olduğunu iddia eden İsrailli yetkililer, Gazze'deki tüm kadın esirlerin, 50 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumu kötü olan esirlerin bırakılmasının talepler arasında yer aldığını belirtti.

Ayrıca İsrailli yetkililere göre, İsrail, esirlerin serbest bırakılması karşılığında alıkonmuş yüzlerce Filistinliyi serbest bırakmaya istekli.

Güncellenen çerçevenin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun geçen pazar bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantıda kararlaştırıldığını söyleyen İsrailli yetkililer, Mısır istihbarat yetkililerine iletildiğini aktardı.

Mısırlı yetkililerin İsrail'in güncellenmiş teklifini bu hafta başında Kahire'de yapılan görüşmelerde Hamas temsilcilerine ilettiği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12'nin televizyonunun haberinde, İsrail'den bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır'ın Hamas ile esir takası anlaşmasına ilişkin yeni teklifini görüşeceği bildirilmişti.

Gazze'de 101 İsrailli esir olduğu belirtiliyor. Esir yakınları Netanyahu yönetiminin İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için yeteri kadar çaba göstermediğini savunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Hamas'a Güncellenmiş Teklif - Son Dakika

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