İsrail'den Hamas ile Ateşkes ve Esir Takası Onayı

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Güvenlik Kabinesinin Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladığını, hükümet toplantısından da aynı sonucun çıkmasını umduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik Kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Herzog, "İsrail Güvenlik Kabinesinin, Başbakan ve müzakere heyeti tarafından sunulan esirlerimizi eve getirecek esir takası anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin bu kararı hızla onaylamasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Güvenlik Kabinesi, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anlaşmanın Güvenlik Kabinesi tarafından onaylandığı ve hükümetin onayına sunulduğu ifade edilmişti.