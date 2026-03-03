İsrail'den İran'a Nükleer Tesis Operasyonu

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'da "nükleer silahlar için önemli bir bileşen geliştirmek üzere çalışan bir grup nükleer bilim insanının kullandığı" Minzadehei tesisinin vurulduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından "Nükleer silah geliştirme tesisi vuruldu" başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gizli 'Minzadehei' tesisi, nükleer silahlar için önemli bir bileşen geliştirmek üzere çalışan bir grup nükleer bilimci tarafından kullanılıyordu. İsrail Silahlı Kuvvetleri, istihbarat bilgilerini kullanarak bu yeni lokasyondaki faaliyetleri takip etti ve İran rejiminin nükleer silah geliştirme kapasitesinin önemli bir bileşenini ortadan kaldırdı."