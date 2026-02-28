İsrail'den İran'a Önleyici Saldırı - Son Dakika
İsrail'den İran'a Önleyici Saldırı

28.02.2026 09:48
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a karşı önleyici saldırı başlattıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'a yönelik "önleyici bir saldırı" başlatıldığını açıkladı. Katz, İsrail genelinde derhal geçerli olmak üzere özel bir olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, basında yer alan açıklamasında, "İsrail Devleti'ne yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran'a karşı önleyici bir saldırı başlatıldı... Bunun sonucunda İsrail Devleti'ne ve sivil nüfusuna karşı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlenmesi beklenmektedir." dedi. Katz, bu nedenle Sivil Savunma Yasası kapsamındaki yetkisi doğrultusunda "İsrail Devleti'nin tüm topraklarında iç cephede özel bir olağanüstü hal uygulanmasına" ilişkin emri imzaladığını bildirdi.

İran devlet medyası, İran'a yönelik hava saldırılarının görüntülerini paylaştı.

Kaynak: ANKA

