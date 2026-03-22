İsrail'den İran'a Sert Tehdit

22.03.2026 16:21
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ı yıkımla tehdit etti, Arad'da 84 kişi yaralandı.

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin güneyindeki Arad ve Dimona kentlerine doğrudan isabetle sonuçlanan misillemenin ardından İran'ı "onlarca yıl geriye götürecek" yıkımla tehdit etti.

Savunma Bakanı Katz, İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye yaptığı ziyarette Tahran yönetimine tehditler savurdu.

Bakan Katz, ABD ile saldırılar düzenledikleri İran'ın dün geceki misillemesine atıfla, "Eğer bu devam ederse, İran'ı öyle sert vuracağız ki onlarca yıl geriye gidecek." ifadesini kullandı.

İran'ın yerleşimleri hedef aldığını iddia eden Katz, bunun Tel Aviv yönetimi üzerinde iç kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla yapıldığını savundu.

İran'ın misillemesinde Arad kentinde 84 kişi yaralanmıştı

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı.

Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Kaynak: AA

