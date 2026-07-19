İsrail'den İran'a Sert Tehdit - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Sert Tehdit

19.07.2026 20:23
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İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın saldırısına tüm güçleriyle karşılık vereceklerini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın İsrail'i hedef alması halinde hiçbir şarta bağlı kalmaksızın tüm güçleriyle saldıracakları tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz, İran'ın İsrail'e füze fırlatması durumunda "hiçbir şarta bağlı kalmaksızın tüm güçleriyle karşılık vereceklerini" ileri sürdü.

Savunma Bakanı Katz, İsrail'de arama kurtarma çalışmaları yürüten Zaka isimli gönüllü kuruluşun lojistik merkezine yaptığı ziyarette ABD'nin İran'a saldırılarıyla bölgede yeniden gerilim ve İsrail'in saldırılara katılması olasılığına ilişkin konuştu.

Katz, "Bundan sonraki süreç için tamamen hazırlıklıyız. İran'ın İsrail'e füze fırlatması halinde, başka hiçbir şeye bağımlı veya şartlı olmaksızın, tüm gücümüzle karşılık vereceğimizi açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

Hem savunma hem de saldırılara hazırlıklı olduklarını savunan Katz, olası bir çatışmada öncelikli hedeflerinin İran'ın füze fırlatma sistemlerini vurarak İsrail'e yönelecek füze sayısını mümkün mertebe azaltmak olacağını söyledi.

Füzelerin tamamını durdurmanın ise hiçbir zaman yüzde 100 mümkün olmadığını belirten İsrail Savunma Bakanı, askeri hazırlıklarının tam olduğunu ileri sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanından İran'la "çatışmaya hazırlıklıyız" açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla yükselen gerilimi yakından takip ettiklerini ve her türlü senaryoya yüksek düzeyde hazırlıklı olduklarını söyledi.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'ya giden Zamir, burada yaptığı açıklamada, İran'ın ABD saldırıları karşısında Ürdün'ün Akabe kentine düzenlediği misillemeyi yakından takip ettiklerini belirtti.

Zamir, "Çatışmalara derhal yeniden başlamaya hazırız ve bize zarar vermeye çalışan herkese karşı büyük bir güçle hareket edeceğiz." dedi.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını öne sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Sert Tehdit - Son Dakika

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