İsrail'den İran'a Tepki: Sığınak Uyarısı
İsrail'den İran'a Tepki: Sığınak Uyarısı

12.03.2026 07:58
İsrail ordusu, İran'dan gelen füzeler yüzünden hava savunma sistemlerini devreye aldı.

İsrail ordusu, İran'dan düzenlenen misilleme saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelere müdahale etmek üzere devreye girdiği aktarıldı.

Misilleme saldırıları tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

Halka "talimatlara uyma" çağrısı da yapılan açıklamada, vatandaşlardan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
05:40
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat
ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
