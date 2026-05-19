İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale

İsrail\'den Küresel Sumud Filosu\'na Müdahale
19.05.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım amaçlı filoya uluslararası sularda müdahale etti, aktivistleri alıkoydu.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filodaki teknelerin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Filoda en son "Lina Al-Nabulsi" teknesine müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filodaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu." ifadeleri kullanıldı.

Son teknenin taşıdığı "Lina Al-Nabulsi" isminin üstünde okul üniforması bulunmasına rağmen İsrail işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrencinin adı olduğuna dikkat çekildi.

?İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara’yı karıştırdı Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı

22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:14:46. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.