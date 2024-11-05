İsrail'den Kusayr'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla, bugün öğleden sonra Kusayr ilçesine düzenlenen hava saldırısının sorumluluğunu üstlendi.
Hava kuvvetlerince düzenlendiği söylenen saldırıda, "Hizbullah'a ait silah depolarının" hedef alındığı ileri sürüldü.
İsrail ordusu, dün de Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde birkaç noktaya hava saldırısı düzenlemişti.
Bu saldırıyı da üstlenen İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını" hedef aldığını iddia etmişti.
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