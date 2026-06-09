İsrail'den Lübnan'a Açık Mesaj

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırılar konusunda İsrail üzerinde kısıtlama olduğunu belirterek, "Fakat Lübnan'ın güneyindeki operasyonlar üzerinde hiçbir kısıtlama yok." iddiasında bulundu.

İsrail medyasındaki haberlere göre, Strook, Lübnan'daki durum hakkında, "Eğer (Hizbullah) ateş açarsa canlarının yanmasını sağlarız. Hizbullah bu işin kendisi için karlı olmadığını anlayacaktır." ifadesini kullandı.

Strook, Beyrut'a saldırılar konusunda İsrail üzerinde kısıtlama olduğunu vurgulayarak, "Fakat Lübnan'ın güneyindeki operasyonlar üzerinde hiçbir kısıtlama yok." dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, dün, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.